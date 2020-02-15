Haber Giriş: Kaynak: DHA
Brezilya'da toprak kayması: 3 yaralı
Brezilya'da 3 kişinin yaralanmasına yol açan toprak kayması amatör kamera tarafından kaydedildi.
Ülkenin Sao Paulo eyaletinin Osasco şehrinde şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.
Olay yerine arama kurtarma ekibi sevk edilirken, 3 kişi, evlerinin toprak altında kalması sonucu yaralandı.
Yerel medya, bölgede son 37 yılın en şiddetli yağışlarının görüldüğünü bildirdi
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgede yer alan bir otoparktaki araçların sular altında kaldığı görüldü.
Etiketler: toprak kayması sel BrezilyaSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:19
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