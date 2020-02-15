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Pakistanlı milletvekili arazi anlaşmazlığının kurbanı oldu
Pakistan'ın Sindh eyaleti parlamentosu üyesi Şehnaz Ensari, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldü.
Geo haber sitesine göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) Milletvekili Ensari, vefat eden kayınbiraderi Zahid Kohar için Navabşah kenti yakınlarında düzenlenen anma töreninde, Kohar'ın bir yeğeni tarafından silahla vuruldu.
İkilinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşadığını açıklayan Navabşah polisi, Ensari'nin saldırının ardından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Pakistan ppp şehnaz ensariSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:27
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