Haber Giriş: Kaynak: DHA
Barınaktan aldığı ayıyla donmuş nehirde buz pateni yaptı
Rusya'da bir adam, hayvan barınağından aldığı bir ayıya tasma takarak donmuş nehirde buz pateni yaptı.
Rusya'nın Yaroslavl kentinde Viya isimli bir adam, donmuş nehrin üzerinde boynuna tasma taktığı ayıyla buz pateni yaptı.
Ayıyı hayvanat bahçesinin barınağından aldığını söyleyen Viya, ayıların bu tarz barınaklarda gerçek yaşamlarından uzak, kötü durumlarda yaşadıklarını söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler yoğun beğeni topladı.
Etiketler: yaroslavl rusya buz pateni ayıSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:30
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