İdlib'de sivillerin üzerine varil bombaları atan Esed rejimine ait bir helikopter daha Halep kırsalında dün düşürülmüştü. Kuptan el-Cebel mevkindeki cephe hattından geçişi sırasında vurulan helikopter alevler içinde kırsal alana düşmüş helikopterin düşme anı bölge halkı tarafından cep telefonlarıyla görüntülenmişti.

Böylece, İdlib Halep kırsalında, üç günde Beşşar Esed rejimine ait iki helikopter düşürüldü.

TRT Haber ekibi düşürülen ikinci helikopterin enkazına ulaştı.

İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.