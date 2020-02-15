Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İdlib'de düşürülen rejim helikopterinin enkazı görüntülendi
TRT Haber ekibi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, dün düşürülen Beşşar Esed rejimine ait helikopterin enkazına ulaştı.
İdlib'de sivillerin üzerine varil bombaları atan Esed rejimine ait bir helikopter daha Halep kırsalında dün düşürülmüştü. Kuptan el-Cebel mevkindeki cephe hattından geçişi sırasında vurulan helikopter alevler içinde kırsal alana düşmüş helikopterin düşme anı bölge halkı tarafından cep telefonlarıyla görüntülenmişti.
Böylece, İdlib Halep kırsalında, üç günde Beşşar Esed rejimine ait iki helikopter düşürüldü.
TRT Haber ekibi düşürülen ikinci helikopterin enkazına ulaştı.
İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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