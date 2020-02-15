Heiko Maas, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere Almanya'da bulunan mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile Suriye ve Libya'daki krizleri görüştüklerini aktaran Maas, İdlib'deki çatışmaların durmaması halinde bir insani felaketin yaşanmasından büyük endişe duyduklarını vurguladı.

Maas, ''İdlib'deki saldırı ve çatışmaların durması için Rus tarafından beklentimiz, Esed rejimine olan nüfuzunu kullanması. Bunu bu sabah görüşmede, Rus tarafına ilettik.'' ifadelerini kullandı.

[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile Münih'te ortak basın toplantısı düzenledi | Fotoğraf: Reuters]

İnsani felaketin önlenmesi çağrısı

Saldırıların durmaması halinde daha çok insanın İdlib'den ayrılmasını beklediklerini belirten Maas, ''Bu kimsenin çıkarına değil. Bundan dolayı gelecek hafta, Türkiye ile Rusya arasında yapılması planlanan görüşmelerde, insani felaketin önlenmesi için ilerleme sağlanmasını ümit ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.