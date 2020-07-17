Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Sisi'nin Libya'daki kabile liderleriyle görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sisi'nin, Libya halkının temsilcileriymiş gibi davranan ancak kendilerinden başka kimseyi temsil etmeyen iş birlikçilerden oluşan bir topluluğa dayandığının altını çizen Mişri, bu durumun Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini gösterdiğini dile getirdi.

Mişri, egemenlik sahibi demokratik bir devlet kurma yolunda hedeflerine ilerlediklerini belirterek, "Sisi'nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor" ifadesini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır ise yine Twitter hesabından Sisi'nin Libya'nın istikrar ve güvenliğini bozma amaçlı hareket ettiğini kaydetti.

"Sisi, görüştüğü kişilerin Libya'daki iradeyi temsil etmediklerini biliyor." diyen Şatır, Mısır Cumhurbaşkanı'nın kanun ve mantıktan uzak temelsiz hayali yasal gerekçeler uydurduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin başkent Kahire'de Libyalı kabile liderleriyle bir araya geldiği kaydedilmişti.

Libyalı kabilelere, "ulusal bir ordu" çatısı altına girme ve silahların sadece devlet kurumları elinde olması çağrısında bulunan Sisi, ulusal bir ordu inşası için ülkesinin Libyalı kabile mensuplarını misafir etmeye ve eğitmeye hazır olduğunu aktardı.

İçme suyu sistemine yönelik saldırı önlendi

Libya ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait silahlı bir insansız hava aracının ülkenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Eş-Şuveyrif bölgesini hedef alan saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.

Libya ile İtalya arasında güvenlik ve mayınların temizlenmesinde iş birliği

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkeyi ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile güvenlik ve darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin yerleştirdiği mayınların temizlenmesi konularında iş birliğini görüştü.

Darbeci Hafter güçleri petrol üretimini kesintiye uğratıyor

Bu arada Libya Ulusal Petrol Kurumu, petrol üretiminin durdurulmasının ülkeye maliyetinin 7 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı.

Libya'da, darbeci Hafter güçleri 6 aydan uzun süredir petrol üretimini kesintiye uğratıyor.