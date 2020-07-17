Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyetinde 216 kişi daha hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyetinde, son 24 saatte 216 kişinin daha ölmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 669'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 324 bin 221'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 324 bin 923 test yapıldı.
Son 24 saatte 216 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 669'a yükseldi.
Ülkede COVID-19 vakalarından 165 bin 591'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: Güney Afrika CumhuriyetiSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 03:02
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