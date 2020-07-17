Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı yazılı açıklamada, bu adımla 250 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Buhari, "Yeni düzenlemelerle altın madenciliği sektöründeki zanaatkarlara destek verilecek ve bu alanda çalışanlar yasal hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Atılan bu adımın ülke gelirini çeşitlendireceğinin altını çizen Buhari, Nijerya Merkez Bankasının küçük madencilerden uygun fiyata altın alacağını bildirdi.

"250 bin kişiye de istihdam sağlamayı hedefliyoruz"

Buhari ayrıca, "Bu adımla yerel üreticinin ekonomik faaliyetleri de desteklenmiş olacak. Sonuç olarak altın madenciliğinin geliştirilmesi ile 250 bin kişiye de istihdam sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

6 yılda 3 milyar dolar kayıp

Özellikle ülkenin kuzeybatısında artan silahlı çetelerin neden olduğu güvenlik boşluğu yasadışı madenciliği artırıyor.

Açıklamada, Nijerya ekonomisinin illegal altın madencilik faaliyetleri nedeniyle 2012-2018 yıllarında 3 milyar dolar kaybettiği aktarıldı.

Nijerya'da altın, demir cevheri, kömür ve çinko başta olmak üzere birçok maden ve katı mineral bulunmasına rağmen bunların ekonomiye katkısı yüzde 0,3'te kaldı.

Ülke gelirlerinin önemli bir kısmı petrol ve doğal gaza bağlı olan Nijerya'da petrolden gelen gelirlerin azalması nedeniyle tarım, üretim ve madencilik alanlarında adımlar atılıyor.