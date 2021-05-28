Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya ordusu: Suriye'den Hafter'e asker taşıyan 74 uçuş tespit ettik
Libya ordusu, ülkede Ekim 2020'de ilan edilen ateşkesten bu yana Suriye'den Libya'nın doğusundaki darbeci güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşıyan 74 uçuş tespit ettiklerini açıkladı.
Libya'da siyasi istikrarın önündeki en büyük engel olan, isyancı Hafter'e destek sürüyor.
Libya ordusu ateşkesin başlangıcından beri Suriye'den Hafter'e askeri personel taşıyan 74 uçuş belirlendiğini açıkladı.
Uçaklar radardan gizleniyor
Açıklamaya göre başkent Şam'dan ve Lazkiye'deki Rus kontrolündeki Humeymim Üssü'nden kalkan uçaklar Bingazi'deki Benina Havaalanı'na iniş yapıyor.
Beşşar Esed'in yakınlarına ait Cham Wings şirketinin uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri kontrolündeki El-Hadim Askeri Üssü'ne de iniyor.
Uçaklar Libya hava sahasına girdiğinde radardan da gizleniyor.
Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu ise uçuşların Birleşmiş Milletler ve 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı.
Etiketler: Libya Beşşar Esed
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