Libya Başbakanından sel bölgelerine ücretsiz uçak seferleri düzenlenmesi talimatı

Libya hükümetinin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Başbakan ve Bakanlar Kurulu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma Amir, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şehubi'ye konuya ilişkin bir yazı gönderdi.

Bakan Amir, yazısında, "Başbakanın talimatları, felaket bölgelerinde çalışan kurtarma ve acil durum ekipleri ve gönüllülerden Trablus'a dönmek isteyen herkes için ücretsiz uçuşların planlanmasını, organize edilmesini ve gerçekleştirilmesinin yanı sıra tüm teknik ekiplerin ve gönüllülerin o bölgelere gidişini koordine etmeyi öngörüyor." ifadelerine yer verdi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, bugün çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

İki barajın yıkıldığı Derne selde en ağır kaybın yaşandığı kent olmuştu. Derne'de dün düzenlenen gösterilerde selde yıkılan barajların bakımını ihmal ettikleri gerekçesiyle sorumluların yargılanması talep edilmişti.