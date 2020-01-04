Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter destekçisi BAE'nin, Sirte kentinde silahlı insansız hava aracı ile (SİHA) 2 saldırı düzenlediği belirtildi.

Sirte'yi Koruma ve Güvenliği Sağlama Gücü Sözcüsü Taha Hadid de, yaptığı açıklamada, BAE'nin düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığını kaydetti.

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: AA