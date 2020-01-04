Afganistan, Irak, Suriye...

Orta Doğu'daki birçok ülke, binlerce Amerikan askerini barındırıyor; bu sayı, alınan çekilme kararlarının aksine giderek artıyor.

Irak

Yaşananlar, akıllara eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir türlü gerçekleşmeyen Irak'tan ayrılma vaadini getiriyor.

Washington, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta savaşın bittiğini ilan edip 170 bin askerinin tamamen çekileceğini duyurmuştu. Ancak terör örgütü DEAŞ'ın artan eylemlerini gerekçe gösterdi, çekilme sürecini tamamlamadı.

Ülkeye 5 binin üzerinde ek güvenlik gücü sevk edildi.

İran da ABD'nin boşaltacağını söylediği alanı doldurmak için adımlarını hızlandırınca olan Irak'a oldu. Irak, 1979'dan bu yana gergin bir ilişkiye sahip olan ABD ve İran'ın çatışma alanına dönüştü.

Afganistan

Obama'nın vaatlerinden biri de işgal ettikleri Afganistan'dan çekilmekti.

2014 yılında 9 bin 800 askerin ülkede kalacağı yönündeki sözlerin aksine bugün Afganistan'da 14 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Obama'nın "Biz çekildiğimizde Afganistan mükemmel bir yer olmayacak" sözlerini doğrularcasına harabeye çevrilen ülke, terör saldırılarıyla sarsılmaya devam ediyor.

Suriye

ABD Başkanı Donald Trump ise 2018 yılı sonunda Suriye'den çekilme kararını duyurdu.

Askerler bölgeden ayrılmaya başladıktan hemen sonra yeni askeri üsler inşa edilmeye başlandı. Petrol alanlarını koruma bahanesi ile Suriye'nin kuzeyine, güneydeki üslerden ve Irak'tan asker sevk edildi.

İran

Trump, "İran ile savaş istemiyorum" sözlerini birçok kez dile getirdi,

Oysa Tahran-Washington arasındaki gerginlik, Trump döneminde daha önce hiç olmadığı kadar tırmandı, çatışmalar arttı.

Trump, önce İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildi, ardından yaptırımlarını sıraladı.

Ve son olarak İran'a karşı koymak için Suudi Arabistan'daki askeri varlığını artıracağını duyurdu.

Tüm bunlar yaşanırken Irak'a binlerce Amerikan askerinin daha gönderilmesi süreci devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber