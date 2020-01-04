Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İran Devrim Muhafızları’nın Kirman’ın güneyinden sorumlu komutanı Abuhamzeh, ülkesinin ABD’den intikam alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Abuhamzeh, İran’ın "ulaşabildiği her neresi olursa" Amerikalıları cezalandıracağını vurguladı.

“Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta” diyen İranlı komutan, “Çok sayıda Amerikan savaş gemisi ve destroyeri buradan geçiyor. Buradaki Amerikan hedefleri çok uzun zaman önce tespit edildi. ABD’ye ait 35 hedef ve ayrıca Tel Aviv de menzilimizde” ifadelerini kullandı.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kaynak: Reuters, AA