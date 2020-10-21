Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün Libya'nın batısındaki Subrata kenti kıyısında bulunan bir teknenin enkazında 15 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı.

Teknede bulunan 5 kişinin ise bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya getirildiği belirtildi.

Akdeniz'de 70'ten fazla sığınmacı yakalandı

Öte yandan Libya Sahil Güvenlik birimleri Akdeniz'de 70'ten fazla sığınmacıyı yakaladı.

Libya açıklarında yakalanan sığınmacılar ülkeye geri getirildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.