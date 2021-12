Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić Leyla Kayacık'ın yeni Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

Avrupa Konseyi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Duyuru, Avrupa'daki birçok ülkede göçle ilgili zorlukların belirgin olduğu ve hızla geliştiği bir zamanda geldi." denildi.

Çavuşoğlu'ndan Kayacık'a tebrik

Leyla Kayacık, bu senenin başlarında, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine aday olmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kayacık'ı tebrik etti. Çavuşoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa Konseyi'nin Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi olarak atanmasından dolayı Leyla Kayacık'ı tebrik ediyorum. Avrupa Konseyinde 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Kayacık, bu pozisyon için doğru kişidir ve tam desteğimiz vardır."

