Gazeteci AB yaptırımlarını ihlal etmekle ve casuslukla suçlanıyor.

Haber kaynağına göre Kasem'in avukatı Imma Jansone, dava materyallerini henüz inceleyemedi.

Jansone, mahkemeden gazetecinin kefaletle serbest bırakılmasını istedi ancak bir yargıç, gazetecinin tutuklu kalmasına karar verdi.

Kasem, perşembe günü Riga'nın merkez hapishanesine nakledildi.

Kasem bir Letonya vatandaşı, ancak birkaç yıldır Moskova'da yaşıyor ve Sputnik Litvanya'nın da parçası olduğu Rossiya Segodnya medya grubu için çalışıyor.

Yılbaşından önce ailevi nedenlerle Letonya'ya döndü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, hareketi Letonya'nın ifade özgürlüğüne ilişkin uluslararası taahhütlerinin ihlali olarak nitelendirerek, Moskova'nın Kasem'in tutuklanması konusunda uluslararası kuruluşlardan yardım isteyeceğini söyledi.