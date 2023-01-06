Uydu bağlantısı ile telefon sinyalinin çekmediği yerlerden de acil durumlarda mesaj göndermek ve almak mümkün olacak.

Android telefonların büyük bir kısmı Qualcomm’un ürettiği çiplerle çalışıyor.

Apple, iPhone telefonlara bu özelliği Eylül 2022’de getirmişti.

Bu özelliği telefonlarına ekleyip eklememe kararı, Android telefon üreticilerine ait olacak.

Iridium şirketi ilk uydusunu 1997’de uzaya göndererek ilk uydu telefonunu hizmete sokmuştu. Şirket 2019’da 75 yeni uyduyla altyapısını güncellemişti.

780 kilometre yükseklikteki bu uydular aracılığıyla Android kullanıcıları dünyanın her noktasından mesaj alıp gönderebilecek.

Bu özelliğin ilerleyen yıllarda tabletler, laptoplar ve otomobillere de eklenmesi bekleniyor.

Bir noktadan sonra bu özelliğin sadece acil durum mesajlarıyla sınırlandırılmayacağı fakat ücretli bir hizmete dönüştürüleceği tahmin ediliyor.

Elon Musk’ın Starlink şirketi de benzer bir şekilde uyduları aracılığıyla internet bağlantısı hizmeti sunuyor.

Uydu üzerinden internete bağlanmak hızlı ve güvenilir bir yöntem olsa da fiber kablolarla bağlanmaya kıyasla daha pahalı.

Android telefonlardaki bu özellik bazı ülkeler tarafından kısıtlanabilir.

Zira Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uydu telefonlarının kullanımı yasak.