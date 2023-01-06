Meta'nın sahibi olduğu teknoloji devi, İran'dakine benzer elektrik kesintilerinin bir daha "asla yaşanmamasını" umduğunu söyledi.

WhatsApp, küresel topluluğunu, insanların "özgürce iletişim kurmasına" yardımcı olmak için gönüllü proxy'ler oluşturmaya çağırdı ve nasıl kurulacağına dair rehberlik sunacağını açıkladı.

"WhatsApp ve Meta dahil başka hiç kimseye görünmez"

WhatsApp tarafından paylaşılan blog gönderisinde şu ifadelere de yer verildi:

“WhatsApp'ı kullanan herkesin yeni yılı kutlu olsun! 2023'ün başını özel mesajlarla veya aramalarla kutlamış olsak da birçok insanın hâlâ internet kesintileri yüzünden sevdiklerine erişme imkanından mahrum bırakıldığının farkındayız.

Bu kişilere yardımcı olmak amacıyla, bugün dünyanın her yerindeki WhatsApp kullanıcıları için proxy desteği sunmaya başlıyoruz. Böylece, bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmeye devam edebilmesi için gücü onların eline veriyoruz.

Proxy aracılığıyla bağlanmanız, WhatsApp'ın sağladığı yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesini azaltmaz. Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam eder. Bu sayede mesajlarınız iletişim kurduğunuz kişi ile sizin aranızda kalır ve proxy sunucuları, WhatsApp ve Meta dahil başka hiç kimseye görünmez.”

Proxy ve çevrimiçi veri toplama şirketi Oxylabs'tan Juras Jursenas, şunları söyledi:

"İran'da olduğu gibi, internet erişiminde hükümet kısıtlamaları olan kişiler için, bir proxy sunucusunun kullanılması, insanların Whatsapp ile bağlantılarını sürdürmelerine izin verebilir. İnternet erişimleri bazı kötü niyetli aktörler tarafından engellenmiş olsa bile dünyanın dört bir yanındaki insanların bağlantıda kalmasına izin verecek."

Proxy yani vekil sunucu, kullanıcılar ve internet hizmetleriyle eylemleri arasında bir aracı ve kullanıcıların kısıtlama ve sansürden kaçınması için kullanılıyor.