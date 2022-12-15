TRT Haber’e konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünyaya anlatmak için ‘yedi düvele karşı’ bir mücadele verildiğini belirtti.

‘’İlk adım şuydu, Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu bir kere gösterdik’’ diyen Feyzioğlu şunları kaydetti;

Egemenlik sorunu yok

‘’Altını çizerek ifade ediyorum; Kapalı Maraş’ta bir egemenlik sorunu yoktur. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Bitti. Kapalı Maraş’ta çözülmesi gereken konu, tek tek oradaki binaların, arsaların dairelerin kime ait olduğu yani mülkiyet sorunu. Toprak KKTC’nindir, içindeki daire, arsa, otel her neyse kimindir. Bu mesele Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre ve ona uygun zaten Kıbrıs Türk tarafının KKTC’nin çıkardığı taşınmaz mal tazmin komisyonuna göre çözülecektir. Kimse bundan kuşku duymasın’’

Feyzioğlu, Maraş’taki mülkiyet konusunun uluslararası hukuka, hukukun temel ilkelerine uygun şekilde çözüleceğine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın tarihi konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de KKTC’nin tanınması yönündeki yaptığı çağrıya da dikkat çeken Büyükelçi Feyzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

‘‘Bu tarihi bir konuşmadır. Çünkü geri dönülmez bir istikameti belirlemiştir. Türkiye’yi dikkat almadan KKTC’ye yönelik sürdürülen ve tamamen siyasi olan izolasyonlar artık zaman içerisinde sürdürülemez hale gelecektir. Tanınmama gerekçe gösterilerek uygulanan izolasyonlar hukuku değil, siyasidir. Yedi düvele karşı bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadeleyi kazanacağız.’’

Türkiye’nin bölgenin en güçlü ülkesi olduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, Savunma ve Bilişim alanında gelişmelere vurgu yaptı, bunun diplomasi alanında önemine işaret etti.