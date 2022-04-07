Lavrov: Ukrayna yeni bir anlaşma taslağı sundu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna gündemine ilişkin açıklama yaptı:
Lavrov'un açıklamaları şu şekilde:
-Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.
-Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez.
-Ukrayna yeni anlaşmada daha önce üzerinde anlaşılmış olan askeri tatbikatların yapılması konusunu bizim onayımızı almadan değiştirmiş.
-Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını geliştirecek. Lavrov Rusya başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek.
-Washington Zelenskiy'i savaşmaya devam etmesi için zorluyor.
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