Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün güvenlik konseyi üyeleri ile toplantı yapacağı duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapması ile ilgili "ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar barış görüşmelerine katkıda bulunmuyor." dedi ve "ABD'nin hareketlerini anlamak da açıklamak da zor." değerlendirmesini yaptı.

"ABD'ye karşılık verilecek"

Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarına karşılık vereceği belirtildi.

G20 Zirvesi'ne Rusya'nın katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kremlin'den olayların gelişimine göre karar verileceği yanıtı geldi.