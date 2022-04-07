Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin video mesaj yayınladı.

"Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya farklı bir anlaşma taslağı sundu ve bu taslak İstanbul'da sunulan tekliflerden farklı." diyen Lavrov, "Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

"Müzakereler devam edecek"

Lavrov ayrıca, "Ukrayna yeni anlaşmada daha önce üzerinde anlaşılmış olan askeri tatbikatların yapılması konusunu bizim onayımızı almadan değiştirmiş." dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere devam edeceğine işaret eden Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya kendi anlaşma taslağını geliştirecek ve başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Lavrov, Washington'un Zelenskiy'i savaşmaya devam etmesi için zorladığının altını çizdi.