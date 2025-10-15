Lavrov: Avrupa, Ukrayna'daki savaşı, Trump'ın savaşı yapmak istiyor

Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda, ABD ile ilişkiler, Ukrayna meselesi ve Trump'ın Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi verme niyetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin bir dönüm noktası olmadığını belirten Lavrov, bunun Rusya ve ABD'nin birbirini anlamasına yönelik zirve olduğuna işaret etti.

Lavrov, Trump'ın Rusya'nın Ukrayna ile meselesinin temel nedenlerinin özüne inmeye çalıştığını aktararak, Amerikan tarafının da kendi bölgelerinde yaşayanların arzuladığı statüye sahip olması gerektiğini kabul ettiğini dile getirdi.

Putin'in Alaska'da, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefine yönelik olduğu için ABD Başkanı Trump’ın Özel Danışmanı Steve Witkoff'un Moskova'ya getirdiği konsepte katılmaya hazır olduğunu beyan ettiğini kaydeden Lavrov, Trump'ın bu hususta Washington'a danışması gerektiğini belirttiğini ve şimdi ABD'nin yanıtını beklediklerini aktardı.

ABD Başkanı Trump'ın, Avrupalı liderlerin baskısı altında olduğu görüşünü paylaşan Lavrov, Alaska zirvesi sonrası Washington’da bir araya gelen liderlerin Trump'ı "barışı istemeyenin Putin olduğuna ikna etmeye" çalıştığını savundu.

"Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"nde niyet beyanının imzalanmasını hatırlatan Lavrov, bu belgede insan haklarının korunması, güvenliğin sağlanması hem İsrailliler hem de Filistinlilerin onuruna saygı gösterilmesi gibi taleplerin yer aldığını bildirdi. Lavrov, "Altın değerinde sözler. Ancak nedense bu, İsrailliler ve Filistinliler için geçerli, Ukrayna'daki Ruslar için geçerli değil." dedi.

Trump'ın, Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya teslimatının gerilimi tırmandıracağını da kabul ettiğini belirttiğini aktaran Lavrov, "Bu durum, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve (eski ABD Başkanı) Joe Biden yönetimi tarafından bu ilişkilerin sürüklendiği çıkmazın çözülmesi ihtimaline muazzam bir zarar verecektir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın hayat kurtarmak ve Rusya ile tam teşekküllü işbirliğinin önünü açmak için çaba gösterdiğine dikkati çeken Lavrov, "Trump, bunu hiçbir zaman gizlemedi, her zaman açıkça dile getirdi. Avrupa ise bunu (Ukrayna’daki savaşı) hızlı şekilde Trump’ın savaşı yapmak istiyor. İşte bu ikna çabaları bundan kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Ukraynalı yetkililerin, müzakereler konusunda tam sessizlik içerisinde olduğunu belirten Lavrov, müzakerecilerin seviyesinin yükseltilmesi fikrini Trump'ın da çok beğendiğini bildirdi.

İstanbul müzakerelerinde, Ukraynalı müzakerecilerin eleştirilerine iyi niyetli yanıt olarak hem heyet liderlerinin seviyesini yükseltmeyi hem de insani, siyasi ve askeri seviyede grup kurulmasını önerdiklerini anımsatan Lavrov, "Alaska'nın ardından yanıt beklediğimiz gibi İstanbul sürecinin modernleştirilmesi önerimize de bir yanıt bekliyoruz." dedi.