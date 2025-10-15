Açık 10.6ºC Ankara
Dünya
AA 15.10.2025 22:09

Hamas: Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Hamas: Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Direniş, varılan mutabakata sadık kaldı ve hayatta olan tüm esirleri ve ulaşabildiği tüm esir cesetlerini teslim etti." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması ise büyük çaba ve özel ekipman gerektirmektedir. Bu dosyayı tamamen kapatmak için yoğun şekilde çalışıyoruz." denildi.

Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 10'unun cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Hamas İsrail
Filistin Para Otoritesi: Gazze'deki bazı banka şubeleri aşamalı olarak hizmet vermeye başlayacak
