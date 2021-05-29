Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 371 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 459 bin 45’e, 49 bin 768 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 391 bin 930’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 241 bin 240 vaka ve 110 bin 553 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 811 bin 266 olarak açıklandı.

Meksika'da 411 can kaybı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 411 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 6 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 223 bin 72’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 408 bin 778’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 923 bin 744’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 39 binden fazla vaka

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 560 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 76 bin 693’e, 39 bin 207 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 702 bin 422’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 252 bin 843 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya'da en fazla vaka olan 12'nci ülke

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 514 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 87 bin 207’ye çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 374 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 342 bin 567’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 121 bin 888’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.