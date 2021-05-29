Çin'deki 600 metrelik televizyon kulesinin tadını adrenalin tutkunları çıkarıyor

Guangzhou kentindeki, ülkenin en yüksek televizyon kulesi macera severlerin hizmetine açıldı.

Televizyon kulesinde, 298'inci metreye kadar farklı yüksekliklerde 3 ayrı parkur bulunuyor.

Heyecanın bedeli 100 dolar

Eşsiz şehir manzarası eşliğinde heyecan verici bir deneyim için güvenlik tedbirleri de hat safhada tutuluyor.

Bu heyecan verici deneyimi yaşamanın bedeli ise yaklaşık 100 dolar.

