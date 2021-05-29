Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adrenalin tutkunları 600 metrelik TV kulesinde
Çin'de 600 metre yüksekliği ile ülkenin en yüksek televizyon kulesi, macera severlerin kullanımına açıldı. 298'inci metreye kadar 3 farklı noktada kurulan parkurlar, nefes kesen bir deneyim fırsatı sunuyor.
Çin'deki 600 metrelik televizyon kulesinin tadını adrenalin tutkunları çıkarıyor
Guangzhou kentindeki, ülkenin en yüksek televizyon kulesi macera severlerin hizmetine açıldı.
Televizyon kulesinde, 298'inci metreye kadar farklı yüksekliklerde 3 ayrı parkur bulunuyor.
Heyecanın bedeli 100 dolar
Eşsiz şehir manzarası eşliğinde heyecan verici bir deneyim için güvenlik tedbirleri de hat safhada tutuluyor.
Bu heyecan verici deneyimi yaşamanın bedeli ise yaklaşık 100 dolar.
Etiketler: Çin
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