Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte bin 239 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 230 bin 34’e, yükseldi.

50 bin 872 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 447 bin 165’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 833 bin 163 vaka ve 54 bin 324 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 326 bin 798’e ulaştı.

Kolombiya, en fazla vaka görülen 11'inci ülke

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 1 günde 272 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 55 bin 403’e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 248 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 142 bin 660’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 10 bin 941’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 285 kişinin ölmesiyle COVID-19'a bağlı 48 bin 985 kişi hayatını kaybetti.

8 bin 374 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 970 bin 9’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 763 bin 762 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru'da günlük vaka sayısı 4 bin 770

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 180 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 770 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 173 bin 145'e, virüse bağlı can kaybı 41 bin 933'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 86 bin 643'e yükseldi.

Şili'de toplam vaka sayısı 800 bine yaklaştı

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 77 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı 18 bin 808’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 782 artışla 744 bin 19'a, iyileşenlerin sayısı 701 bin 315'e ulaştı.