Dünya
Las Vegas'ta yangın: 6 ölü23 Aralık 2019 Pazartesi 04:44 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 04:23
ABD'de bir sitede çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Las Vegas kentindeki sitede bulunan üç katlı bir apartmanın giriş katında, ısıtma sistemindeki bir arıza sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sırasında bazı bina sakinleri pencereden atladı.
6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: TRT Haber