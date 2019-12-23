ABD'nin Las Vegas kentindeki sitede bulunan üç katlı bir apartmanın giriş katında, ısıtma sistemindeki bir arıza sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında bazı bina sakinleri pencereden atladı.

6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: TRT Haber