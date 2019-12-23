Suudi aktivistlerin Twitter hesabı "Düşünce Tutukluları"nda yer alan açıklamada, Bedevi ve Ebulhayr'ın 11 Aralık'ta, Umeyr'in ise bugünden itibaren kendilerine yönelik "ihlalleri" protesto etmek amacıyla süresiz açlık grevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, tutuklu diğer aktivistlere de söz konusu üç kişiyle dayanışma amacıyla açlık grevine başlamaları çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan makamlarından açıklama yapılmadı

Halid el-Umeyr, 2009'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş başlatmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir toplantı sırasında tutuklanmıştı.

Suudi Arabistan'da "Özgür Suudi Liberaller" internet sitesinin kurucusu Bedevi ise 2014'te "İslami değerlere muhalefet ve dini değerlerle alay etmek" suçlarından 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

Açlık grevleriyle ilgili Suudi Arabistan makamlarından açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA