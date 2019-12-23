Azerbaycan'da oy verme işlemi sabah 08.00’den itibaren başlayacak ve akşam 19.00’da sona erecek.

Seçimlerde 13 siyasi partiden 41 bin 462 aday, 1606 belediyedeki 15 bin 156 koltuk için yarışacak.

Bağımsızlığının ardından beşinci kez yerel seçim heyecanı yaşanan ülkede halk belediye Meclis üyelerini belirliyor.

Daha sonra seçilen üyeler belediye başkanını seçiyor.

Kaynak: TRT Haber