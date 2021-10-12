Kanarya Adası'nın kuzeydoğusundaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan aşağı inmeye devam eden lavlar nedeniyle 700 kişi daha tahliye ediliyor.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı Yöneticisi Miguel Angel Morcuende, "Yeni bir alanı tahliye etmek zorunda kaldık. Lav yavaş ilerliyor. İnsanların kişisel eşyalarını ve değerli herhangi bir şeyi almak için zamanları olmalı" dedi.

İspanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü, bugün en güçlüsü 4.1 olan 64 sismik hareket olduğunu söyledi.

Havaalanı operatörü AENA, La Palma havaalanının açık kaldığını ancak 11 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Yetkililer, 19 Eylül'de başlayan patlamadan kaynaklanan lavların toplamda yaklaşık 600 hektarlık alanı yok ettiğini duyurdu.

Yaklaşık 83 bin nüfuslu La Palma'da binden fazla bina yıkıldı, 6 bin 700 kişi tahliye edildi.