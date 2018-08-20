Kuzey ve Güney Kore'den savaşın ayırdığı 89 aile buluştu

Kore Yarımadası’nda, Güney ve Kuzey arasında yaşanan siyasi yumuşama bu kez halka da yansıdı.

1950-1953 yılları arasındaki savaşın ardından ikiye ayrılan ülkede, savaşın parçaladığı aileler bir araya geldi, 65 yıllık ayrılık geçici de olsa son buldu.

Çoğu 70 yaşının üzerinde olan 89 Güney Koreli, aileleri ile görüşmek üzere otobüslerle Kuzey Kore’ye geçti. Görüşme için Kuzey Kore’nin Kumgang Dağı bölgesine geçen aileler, Çarşamba gününe kadar Kuzey Kore’de kalacak ve toplamda 11 saat aileleriyle vakit geçirecek.

Ailelerin bir araya gelmeleri kararı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Nisan ayında gerçekleştirdikleri ilk görüşmede alınmıştı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla 132 bin 600 kişi, ayrılmış aile bireyleri olarak listelendi. Hükümet kaynakları, savaşta hayatta kalan 57 bin kişinin yüzde 41,2’si 80, 21,4’ü ile 90 yaşlarında olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: İHA