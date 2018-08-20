Gazze'de ekonomik kriz nedeniyle Filistinliler kurban alamıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hayvansal Üretim Bölümü Müdürü Tahir Ebu Hamad, önceki senelere kıyasla pazardaki hareketliliğin çok zayıf olduğunu söyledi.

"Bu yıl Gazze'deki hayvan pazarının geçirdiği en kötü yıl" diyen Ebu Hamad, her sene kurban bayramı vakitlerinde 14 bin büyükbaş, 30 bin de küçükbaş hayvanın alındığını ancak bu yıl 8 bin büyükbaş, 20 bin ise küçükbaş hayvan satın alınabildiğini belirtti.

Gazze dışından hayvan ihracatının da azaldığını söyleyen Ebu Hamad, bu sayının, geçen yıl 25 bin hayvan iken bu yıl 15-16 bine kadar düştüğünü ifade etti.

Ebu Hamad, Gazze'deki ekonomik krizin alım gücünü düşürmesi sebebiyle ithalat yapanların da endişeye kapılarak geçen yılki kadar hayvan almadığını dile getirdi.

Ekonomik kriz ve Gazzeli memurların maaşlarını alamamasının yanı sıra uzun süreli elektrik kesintilerinin de Filistinlilerin kurban alamama nedenleri arasında olduğuna dikkati çeken Ebu Hamad, elektrik kesintileri nedeniyle buzdolaplarının çalışmadığını ve kurban etinin bozulması durumunun söz konusu olduğunu anlattı.

"Bu seneki kadar kötüsünü görmedim"

Hayvan tüccarı Şadi Nasr da kurbanlık satımında bu yıl epey bir gerilemenin yaşandığını söyledi.

Aldığı 120 kurbanlık hayvanın şu ana kadar sadece 30'unu satabildiğini belirten Nasr, "Filistinliler ekonomik durumlarının kötüleşmesi sebebiyle kurbanlık alamıyor. Önceki yıl iki koyun alan bu yıl bir koyun alabiliyor, bir dana alan bu yıl koyun alıyor" diye konuştu.

Bazılarının ücretini taksitle ödeyecek şekilde kurbanlık alabildiğini anlatan Nasr, "Bu piyasada 13 yılımı geçirdim ama bu seneki kadar kötüsünü görmedim" dedi.

"Eşimin maaşında yapılan kesintiler nedeniyle kurban alamadık"

Gazzeli Seha Fayiz de bu yıl kurban kesemeyeceklerini dile getirdi.

Eşinin Batı Şeria'daki Filistin yönetimine bağlı çalışan memurlardan olduğunu söyeyen Fayiz, "Bayramlarda kurban kesmeye alışkındık. Bir gelirimiz vardı, kurban alabiliyorduk. Ancak bu yıl eşimin maaşında yapılan kesintiler ve ödeme gecikmeleri nedeniyle kurban alamadık" dedi.

Aldıkları maaşın bir kısmıyla kira ödediklerini, kalanıyla da sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirten Fayiz, bu bayramın çok farklı ve buruk geçeceğini ifade etti.

Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını 1 yıldan uzun süredir yüzde 30 ila 50 oranında kesintili ödüyor.

Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen günlük gelir 2 dolar iken yoksulluk oranı da yüzde 85'e yükselmiş durumda.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik abluka, uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA