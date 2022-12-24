Kuzey Makedonya’nın Vasilevo kentinde Türk dili ve alfabesinin resmi kullanıma girmesi yolunda önemli bir adım atıldı. Türkçe ikinci resmi dil ilan edildi.

Karar, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen nüfus sayımında şehirde yaşayan Türklerin nüfusunun yüzde 20’yi aşması üzerine alındı.

Vasilevo Belediye Meclisi'nde alınan kararla Türkçe, Makedonca'nın ardından ikinci resmi dil olarak kabul edildi. Karar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yaklaşık 12 bin nüfuslu belediyede 2 bin 95 Türk yaşıyor. Bu sayı ile nüfus oranı yüzde 21'i aşan Türkler, Türkçenin resmileştirilmesi hakkını elde etmiş oldu.

"Bir Türk olarak gurur duyuyorum"

Belediye Meclis Üyesi Bülent İsinov, alınan karardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Tabii ki bir Türk olarak ben burada şunu söyleyebilirim. Gurur duyuyorum. Uzun yıllar mecliste bu kadar Türk üye yoktu. Bu sefer farklı partilerden de olsa 3 kişiyiz. Ben kendi adıma, halkım adına, buradaki arkadaşlarım adına ve Türk dünyası adına çok teşekkür ederim."

Uygulama ile resmi evraklarda ve tabelalarda Türkçe'nin kullanımı zorunlu hale geliyor. Ayrıca resmi makamlarda Türklerin istihdam oranının da artması bekleniyor.

Vasilevo Türkleri karardan memnun

Türkçe'nin resmiyet kazanmasının ardından halihazırda altıncı sınıfa kadar olan Türkçe sınıfların lise düzeyine yükseltilmesi hedefleniyor.

Öğretmen Enis Şavle, 6'ncı sınıftan 9'uncu sınıfa kadar Türkçe sınıfların olmasını hayal ettiğini belirterek, "Herkesin kendi anadilinde eğitim görmesi çok güzel bir şey" dedi.

Türkçe; Gostivar, Vrapçişte, Jupa, Plasnitsa, Çayır, Studeniçan, Kırçova ve Doyran belediyelerinde de Makedoncanın yanısıra resmi dil olarak tanınıyor.

