Velyanovski, 25 Mart’taki meclis oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Zoran Zaev'e, FETÖ'nün ülkedeki işleyişi hakkında sorular yöneltti.

Velyanovski, Başbakan'a yönelttiği bu soruların Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgulayan Velyanovski, "Milletvekili olarak elimizde araç olarak sorularımız mevcut ve bunlar aracılığıyla bize oy verenlerin talep ve sorularını meclisten hükümetteki üst düzey yetkililere iletebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü FETÖ'nün ülkedeki işleyişine işaret eden Velyanovski, bu işleyişin, ticari faaliyetler kisvesi altında yapıldığına dair şüphesini aktardı.

Velyanovski, "ABD dahil birçok ülkede soruşturma ve kovuşturmaya tabi olan FETÖ'nün, (Kuzey) Makedonya Cumhuriyeti'nde ticari faaliyetler kisvesi altında çalıştığı bir kamu sırrıdır. (Kuzey) Makedonya hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti ile olan dostluğunu ilerletmesine ve tüm alanlarda iş birliğini geliştirmesine yönelik beklenti mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

"Her zaman hızlı ve kararlı bir şekilde tepki göstermeliyiz"

Terör örgütü FETÖ’nün faaliyetlerinin, Kuzey Makedonya ve vatandaşlarının güvenliği açısından tehlikelisine ilişkin Velyanovski, güvenliğin bir öncelik olması gerektiği ve tam da bu yüzden Başbakan Zaev’e bu yönde soru yönelttiği vurguladı.

Milletvekili olarak, FETÖ’nün ülkede faaliyetlerinin olup olmadığından emin olmak için herhangi bir araca sahip olmadığını kaydeden Velyanovski, şöyle devam etti:

"Ancak soru olarak yönelttiğim bilgiler bana ulaşıyor ve tam da bu yüzden Başbakan'a, bu örgütün (Kuzey) Makedonya’da ticari faaliyetler kisvesi altında çalışıp çalışmadığına dair soru yönelttim. Başbakan Zaev’e yönelttiğim sorunun, (Kuzey) Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin karşılıklı güçlendirilmesi amacıyla kurumsal müdahaleye yönelik ek çabaları teşvik edeceğini düşünüyorum."

Velyanovski, Türkiye’nin FETÖ mensuplarının iadesine yönelik talebi konusunda, "NATO üyesi ve Avrupa Birliği kurumlarına üye olmaya istekli bir ülke olarak, güvenliğin güçlendirilmesi ve terörle mücadele söz konusu olduğunda her zaman hızlı ve kararlı bir şekilde tepki göstermeliyiz. Tabii bunu Anayasa’ya, ülkemizin kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara uyacak şekilde yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Başbakan'dan somut bir cevap alamadım"

Başbakan Zaev’e FETÖ’nün iç siyaset üzerinde olası etkisiyle ilgili soru da yönelten Velyanovski, bu yönde daha fazla detaya sahip olmadığını ve maalesef Başbakan Zaev’den de somut bir cevap alamadığını aktardı.

FETÖ'nün iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bozulmasına sebep olmaması adına iki ülke arasındaki iş birliğine de değinen Velyanovski, Türkiye ile iş birliğinin mümkün olan en yüksek seviyede olması gerektiğini ve ülkeler arasındaki dostlukların da karşılıklı anlayışla inşa edildiğini vurguladı.