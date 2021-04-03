Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lindey'le yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki güvenlik durumunu tırmandırmasını ve sınırlarındaki askeri hareketliliğini ele aldıklarını belirtti.

Bakan Kuleba, görüşmede, Moskova'yı daha yıkıcı hamlelerden caydırmak için diplomatik sinyaller göndermenin önemine dikkat çektiğini kaydetti.