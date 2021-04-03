Türkiye, savaş mağduru ailelerin yaralarını sarmak için briket ev inşa ediyor. Son olarak Türk Kızılay, İdlib’in Mashad Ruhin bölgesinde tamamladığı evleri törenle sahiplerine teslim etti.

Törende proje bölgesinde ayrıca çocuk oyun parkı ve sağlık ocağının da açılışı yapıldı. Briket evlerin açılış töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriyeli siviller için kalıcı çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarımızın tamamının desteği ile başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde insanlar kalıcı çözümlere bir adım daha yaklaşıyor."

“Cumhurbaşkanımız ailenin halini görünce bizlere talimat verdi”

Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın briket ev projesini yakından takip ettiğini ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız zeytin ağaçlarının altında, yağmurdaki balçıkta çamura bulanmış bir çocuğun ve ailenin halini görünce bizlere talimat verdi. 'Bu insanlara koruma sağlayın, bu insanların sırtını duvara yaslayacakları bir barınma sağlayın. Bu insanların ayaklarını çamurdan kurtarın."

Kınık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve sivil toplum kuruluşlarına da projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Meşhed Ruhin Briket Ev Projesi

Meşhed Ruhin Briket Ev Projesi kapsamında yapımı tamamlanan briket evler; 2 oda, mutfak, avlu ve tuvalet/duştan oluşuyor.



Briket evlerin kapısında barkod bulunuyor. Kızılay görevlileri barkodu okutarak o evde kaç kişinin yaşadığını ve ne zaman yardım aldığını takip edebiliyor.

Briket evlerin bulunduğu bölgede mescit ve sosyal tesislerin yanı sıra sağlık ocağı da yer alıyor.Haziran sonuna kadar İdlib kırsalında 52 bin evin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu