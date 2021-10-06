Kalkandelen Devlet Hastanesi'ne bağlı COVID-19 merkezinde 8 Eylül'de yaşanan yangınla ilgili inceleme, yurt dışından gelen uzman ekiplerin yardımıyla tamamlandı.

Hazırlanan rapora göre, 14 kişinin hayatını kaybettiği yangına uzatma kablosundaki kısa devre neden oldu.

Defibrilasyon cihazı için kullanılan uzatma kablosuna, bir cep telefonu şarjı ve başka bir tıbbi ekipmanın daha bağlı olduğu belirlendi. Aşırı yüklenme ile birlikte ısınan kablo kısa devreye neden oldu, bu da yangını beraberinde getirdi.

Tüm hastaların merkezi bir oksijen ünitesine bağlı olmasından dolayı yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Modüller arası blokların olmaması da alevlerin büyük bir hızla yayılmasına neden oldu.

Yangınla ilgili Almanya’dan gelecek uzman raporuyla birlikte toplanan delillerin incelenmesinin ardından soruşturmanın tamamlanacağı açıklandı.