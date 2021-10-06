Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İran’da son 24 saatte 10 bin 497 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1805'inin hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 662 bin 458'e yükseldiği ülkede, 216 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 121 bin 779'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 598 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

İran’da aşılama

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 42 milyon 921 bin 221 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 496 bin 724 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 60 milyon 417 bin 945 doz aşı uygulandı.