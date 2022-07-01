Kuzey Makedonya’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ve Köprü Derneği işbirliğiyle "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi" seminerleri düzenlendi.

5 gün süren seminerlerde Osmanlı medeniyeti, tarihi ve kültürü farklı alt başlıklar altında ele alındı.

"Eğitimlerle Türkiye ile olan ilişiklerini güçlendiriyoruz"

YTB Başkanı Abdullah Eren, "Balkanların farklı ülkelerinden üniversite eğitimi alan gençlerin müfredat dışı eğitimlerle hem Türkiye ile olan ilişiklerini güçlendiriyoruz hem ekonomiden siyasete, kültür sanattan tarihe, girişimcilikten spora kadar farklı alanlarda kardeşlerimize katkı sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

Ohri kentinde düzenlenen seminerlerde Balkan ülkelerinden çok sayıda katılımcı yer aldı.

Katılımcılardan biri, "Türklüğümüz, burada ki varlığımızın daha geniş kapsamlı daha geniş bir coğrafyaya yayıldığının bilincini tekrarladım" diye konuştu.

Seminer sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.