Terör örgütü PKK/YPG'nin karanlık yüzü Alman medyasının da gündeminde yer alıyor.

Deutschlandfunk'un haberine göre örgütün ana geliri Suriye ve Irak'ın kuzeyinden elde ediliyor.

"Batı'nın Suriye'de PKK/YPG'ye desteği çoklu sonucu olan bir felaket"

Viyana Ulusal Savunma Akademisi'nden Walter Posch'un görüşlerine yer verilen haberde, terör örgütünün yasa dışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığından yüklü miktarda para kazandığı belirtiliyor.

Walter Posch, Batı dünyasının Suriye'de PKK/YPG'ye desteğini de "Çoklu sonucu olan bir felaket" olarak niteliyor; PKK/YPG terör örgütünün demokratik toplum söylemlerine Batı'nın kandığını vurguluyor.

İtiraf gelmişti: ABD Suriye'de PKK bağlantılı YPG ile çalıştı

Deutschlandfunk'un haberinde ABD'nin eski Irak ve Suriye Büyükelçisi James Jeffrey'nin PKK-YPG bağlantısını açıklaması da yer aldı.

Jeffrey, mayıs ayında Washington'ın 2014 yılından bu yana Suriye'de terör örgütü PKK ile bağlantılı bir örgütle çalıştığını söylemiş ve bu örgütün YPG olduğunu itiraf etmişti.

Haberde ayrıca Jeffrey'in, PKK'nın artık Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin bazı bölgelerinde etkisini artırdığı, Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladığına da yer verildi.