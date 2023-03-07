Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 06:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Makedonya’da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bir kafeye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, silahlı bir grubun kafede bulunan 2 kişiye ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Etiketler: Kuzey Makedonya
Son Haberler
- 06:39
- 06:40
- 06:25
- 06:19
- 06:15
Sıradaki Haber
İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz