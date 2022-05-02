Kalkandelen’deki tarihi Alaca Camii de bu özel günde müslümanların akınına uğradı.

Bayram namazı için aynı çatı altında buluşanlar, omuz omuza namaz kıldı, hep birlikte dua etti.

Camiye sığmayan cemaat, namazını Alaca Camii çevresindeki parkta kıldı.

Namazın ardından ilk bayramlaşma da camilerde gerçekleşti.

Kuzey Makedonya İslam Birliği’nin hazırladığı bayram özel programı ise başkent Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camii’nde düzenlendi.

İlahiler okundu

Sabah namazını müteakip Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve Boşnakça ilahiler okundu. Törene İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetahu da katıldı.

Kuzey Makedonya’da Ramazan Bayramı, tüm ülke vatandaşları için 1 günlük resmi tatil sayılıyor.