Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf:AA]
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinlinin yaralandığı, 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Nalin beldesine baskın düzenledi.
Askerler baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
Hafif ve orta dereceli yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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