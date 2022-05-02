Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Garibaşvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
[Fotoğraf:AA]
Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısından önce yaptığı konuşmada, ülkesinde yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'daki Müslümanların kutlamalarına katıldığını belirterek, "Yüzyıllardır kardeşlik ve dostluk içinde vatanımızı birlikte inşa ediyoruz, ortak geçmişimiz var ve birlikte geleceği yaratmalıyız. Bu nedenle, sevinciniz her birimizin sevincidir." ifadesini kullandı.
Etiketler: Gürcistan Ramazan Bayramı
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