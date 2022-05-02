Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de çıkan yangında çoğu çocuk 8 kişi öldü
Filipinler’in başkenti Manila yakınlarında çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.
Quezon City’deki Filipinler Üniversitesi yerleşkesinde bir evin 2'nci katında çıkan yangın hızla yayıldı.
Yerel saatle 05.00 sularında çıkan yangında 6’sı çocuk 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 2 saat boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği bildirildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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