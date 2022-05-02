Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar akın etti. Moskova bölgesinde 40 yerde bayram namazının kılınması için ayrıca özel yer hazırlandı.

Son iki yıldır COVID-19 salgını nedeniyle cemaatle ibadet edilemeyen Moskova'daki camilerde namaz kılmak isteyenler, cami etrafındaki metrolarda ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı metro istasyonları ve caddeler kalabalık nedeniyle belirli süreliğine kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Camilere sığmayan binlerce kişiden oluşan cemaat güvenlik nedeniyle kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadeleri üzerinde namaza durdu.

Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazını kıldırdı ve hutbe okudu.

Camide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'daki Müslümanlara yönelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Rusya Müslümanları, başta Vladivostok, Ufa, Kazan olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazı kıldı.