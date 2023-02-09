Hükümet tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın 128. hükümet oturumunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığının önerisiyle Kuzey Makedonya Ordusu Özel Operasyonlar Taburu'na mensup yeni 36 kişinin insani operasyonlara katılması adına Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilmesi kararı alındı." ifadesine yer verildi.

Türkiye'deki deprem çalışmalarında yardımcı olmaları için Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü mensubu 32 arama-kurtarma yetkilisinin de gönderilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Koruma ve Kurtarma Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre, enkazda arama kurtarma için kullanılan özel teçhizat ve söz konusu kişiler ile teçhizatın taşınması için 10 araç da gönderilecek." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Üsküp Belediye Meclisi de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 6 milyon denarlık (yaklaşık 2 milyon lira) nakdi yardım yapılması kararının alındığını bildirdi. Bu nakdi yardımın, Kuzey Makedonya Kızılhaçı üzerinden ulaştırılacağı bilgisi verildi.