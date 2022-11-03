TRT-1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi’nin Üsküp’teki seti, önemli bir konuğu ağırladı. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, dizinin çekildiği tarihi konağı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanını, dizinin yönetmeni, yapımcısı ve senaristi karşıladı. Pendarovski, bir süre çekimleri izledi.

Aile fertlerinin Türk dizilerinin sıkı birer takipçisi olduğunu söyleyen Pendarovski, Kuzey Makedonya’da Türkiye yapımı dizilerin yüksek reyting aldığının altını çizdi.

“Diziler sayesinde halklar arasında iletişim güçleniyor”

Bu tarz dizilerin kültürel diplomasinin siyasi diplomasiden bazen daha iyi işler başarabildiğinin bir kanıtı olduğunu söyleyen Pendarovski, sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü halklar arasında bir iletişim sağlıyor ve iki ülke arasında en sağlam köprüleri de aslında bu yapımlar kuruyor. Bizim Türkiye ile ortak bir tarihimiz, mükemmel ilişkilerimiz ve Türkiye’de büyük bir diyasporamız var. Aynı şekilde burada da çok sayıda Türk yaşıyor. Büyük bir ekonomik güce ve sinema sektörüne sahip Türkiye’nin Makedonya’da dizi çekiyor olmasından özellikle mutluyum.”

Pendarovski, Türkiye ile ilişkilerin mükemmel olduğunu belirterek, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'da dizi çekmesinden de mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Pendarovski, dizi ekibi ile sohbet etti

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, Türk çayı eşliğinde dizi ekibi ile keyifli bir sohbet etti. Ardından çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balkanların çok kültürlü, çok dilli, çok etnikli yapısını ekrana taşıyan Balkan Ninnisi, aynı çatı altında yaşamak zorunda kalan bir Türk ve bir Makedon ailenin hikayesini anlatıyor.

Balkan Ninnisi TRT-1 ekranlarında her hafta izleyiciyle buluşuyor.

