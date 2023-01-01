AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanlığını devralan Kuzey Makedonya'nın Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'nin değerlendirmelerine yer verildi.

Osmani, "2023 için AGİT Dönem Başkanlığını üstlenmek büyük bir sorumluluk ve onurdur. Amacımız, insanların yararı ve ihtiyaçları doğrultusunda Helsinki Nihai Senedi'nin ilkelerine odaklanmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çatışma bölgeleri başta olmak üzere yardım ve desteğe ihtiyaç duyan insanlara ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Osmani, "AGİT'i krizleri hafifletmede ve barışı desteklemede daimi bir sağlayıcı olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Osmani, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek "Ukrayna'ya karşı nedensiz bir şekilde başlatılan saldırı savaşı, Avrupa güvenlik mimarisini sarstığı gibi kıta ve ötesinde barış ve istikrarı tehdit ediyor." ifadesine yer verdi.

Avrupa güvenliği ve istikrarı için bu kritik zamanlarda, Kuzey Makedonya'nın dönem başkanı olarak faaliyetlerine AGİT'in ilke ve prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalarak rehberlik edileceğini belirten Osmani, şunları kaydetti:

"AGİT değerlerinin korunması ve uluslararası hukuka saygı ortak bir öncelik olmalıdır. Bu son derece önemlidir. Güvenin yeniden inşa edilmesi ve anlamlı bir diyalog kurulması, üzerinde anlaşmaya varılan AGİT prensip ve ilkelerine tam uyumu gerektirir. Hepimiz davranışlarımızdan sorumlu olmalıyız. Bu, ileriye giden yolun formülüdür."